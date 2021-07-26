俄羅斯與英國一個月前在黑海對峙，俄國總統蒲亭今天藉海軍閱兵再次秀肌肉，盛讚極音速核武並稱俄軍能打擊所有想打的水上或水下目標。

蒲亭在老家聖彼得堡閱兵，並在俄國海軍肇建者彼得大帝紀念碑前發表談話：「俄羅斯海軍今日已擁有一切捍衛國土與國家利益所需的東西。我們能鎖定無論是水面上或水下的任何敵人，必要時給予對方躲都躲不掉的打擊。」

俄軍今天安排50多艘艦艇、4000多名官兵參與海上閱兵，為10月的海軍建軍325週年暖身。在驅逐艦、潛艦列隊裡，俄軍首度公開亮出北極風級（Borei-class）彈道飛彈潛艦佛拉基米爾王子號（Prince Vladimir）。另為考量防疫，這場閱兵未開放觀眾。

蒲亭並表示，走過當年建軍從簡的歲月，如今俄國海軍擁有「最新的極音速精準武器系統，世界上還沒有其他能相匹敵的裝備」。

路透社報導，英國驅逐艦數週前在黑海駛近克里米亞半島，引發俄羅斯不滿後，俄國總統蒲亭今天表示，俄羅斯海軍有能力偵察到任何敵軍，若有必要，將可發動「無法阻止的攻擊」。

蒲亭（Vladimir Putin）在聖彼得堡（St. Petersburg）參加海軍節閱兵時致詞表示：「我們有能力偵測到任何海陸空的敵人，且若有必要，將可發動無法阻止的攻擊。」

6月時，英國驅逐艦衛士號（HMS Defender）在黑海駛近克里米亞半島（Crimean peninsula）。俄羅斯國防部稱俄軍艦艇有射擊警告，另有一架俄軍戰機也在英艦航道投下炸彈示警。但這項消息遭到英國國防部否認。

蒲亭先前曾表示，衛士號非法駛入俄國領海實屬「挑釁」，就算俄方擊沉這艘軍艦也不會引發第三次世界大戰，因為對手忌憚與俄軍開戰。他同時指責華府在幕後插手。

俄羅斯2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島，但英國等全球多個國家認定克島是烏克蘭一部分，並不屬於俄國。