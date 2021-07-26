日本放送協會（NHK）23日轉播東京奧運開幕式收視率調查今天出爐，平均家戶收視率達56.4%，瞬間最高收視率61.0%。驚人的數字直逼1964年東奧收視率。

日本體育報Sponichi Annex報導，23日晚上7時56分至11時51分（台灣時間晚上6時56分至10時51分）之間，NHK進行東奧開幕式實況轉播收視率今天出爐，平均家戶收視率高達56.4%（Video Research公司調查，關東地區）。瞬間最高收視率達61.0%（晚上8時25、26 分）。

2008年同樣是晚間7至10時黃金時段實況轉播的2008年北京奧運，收視率是37.3%（當年8月8日）。上一次東京於1964年舉辦奧運的收視率為61.2%（當年10月10日）。

23日晚上8時25、26分，日本的「靈魂歌姬」米西亞（MISIA）高唱日本國歌後，日本舞者森山未來表演舞蹈，這項表演具有對因疫病或災難而罹難的人士追悼鎮魂之意。晚上8時47分各國選手團開始進場。

上一次2016年里約奧運開幕式是日本時間上午由NHK實況轉播，收視率23.6%。

本屆第32屆夏季奧運在東京舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，是奧運史上首度因疫情延後一年舉行，東京也因疫情擴大而發布「緊急事態宣言」，但東奧23日仍在東奧主場館國立競技場（東京新宿）舉行開幕式，開幕式高潮是日本網球女將大(土反)直美擔任最後一棒火炬手在聖火台點燃聖火。

參加東奧開幕式的各國選手代表團及相關人員共6000人。為了防疫，東奧開幕式規模和演出盡量縮小，沒開放一般觀眾進場。

出席貴賓僅約900人，包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden ）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人。擔任東奧及帕運名譽總裁的日皇德仁出席宣布東奧開幕。 （編輯：林憬屏）1100726