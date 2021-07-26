南非總統拉瑪佛沙今天表示，境內第3波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰「大致」已經過去，進而鬆綁防疫限制措施，包括撤銷禁止販售酒精飲料的命令。

法新社報導，南非上個月恢復部分封鎖措施，藉此控制高傳染力Delta變異株肆虐下激增的病例。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天表示，過去一週，單日新增確診平均1萬2000例左右，比前一週少20%。

拉瑪佛沙向全國發表演說時指出：「最新數據顯示，我們已大致擺脫第3波疫情高峰，儘管國內還是有需要注意的地區。」

他警告，雖然第3波疫情重災區、人口最多的豪登省（Gauteng）每日新增染疫人數穩定下滑，但東開普省（Eastern Cape）、瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）和西開普敦省（Western Cape）染疫人數仍持續攀升。

據路透社報導，拉瑪佛沙將南非的共5級的防疫限制措施降到「調整後的3級」，立即生效。

但拉瑪佛沙仍宣布放寬聚會、國內旅遊、及酒類販售等的限制，且幾乎立即生效。他補充說道，夜間宵禁仍維持不變，且仍須強制佩戴口罩。

寒假期間關閉的學校也允許於今天按計畫重新開放，不過針對室內及室外聚會所實施的限制將維持。

南非迄今已有逾230萬人染疫，占非洲總病例1/3以上；全國至少6萬9775人病故。