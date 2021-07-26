日本航空公司在日本時間今天上午9時30分左右突然發生系統故障，多架國內線班機無法從機場起飛。系統故障約在1個多小時後修復，目前還不清楚故障原因。

日本朝日新聞報導，日本航空表示，系統故障影響範圍包括東京羽田、大阪伊丹等多個國內機場，多架國內線班次飛機一度無法起飛，乘客也無法辦理報到手續。

日本時間上午10時40分左右系統修復後，乘客已可辦理報到，班機也陸續起飛。