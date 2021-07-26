倫敦昨天下起豪大雨，短短3小時迎來一個月雨量，造成地鐵站、道路及住家積水，部分地區水深及膝。由於部分道路及地鐵站關閉，市區交通今天早上預計仍會受影響。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，各緊急救援單位及警方正針對水災進行因應處置。他提醒市民出門前事先查詢公車、地鐵等大眾交通運輸工具的營運情況，並避免在淹水地區行走或駕駛。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）呼籲開車族切勿試圖在嚴重積水地區涉水駕駛、把愛車當「潛水艇」用，有道路已水深達車身一半高度。

英國氣象專家奇斯（Steven Keates）分析，地表近日因熱浪氣溫上升，熱空氣在大氣層接觸冷空氣，冷熱空氣匯流導致昨天發生暴雨。

氣象局預測，倫敦及周邊地區今天氣候將趨緩，僅會有部分雷陣雨，但整體而言，本週氣候仍不穩定，未來幾天仍有機會發布雷雨及豪大雨警報。

昨天下午3時以後開始的豪大雨尤其重創倫敦南部及東部。氣象局昨天針對倫敦與周邊地區發布「黃色警報」至晚間7時；根據警報，部分地區數小時內的降雨量可能高達100毫米，幾乎是整個7月平均月降雨量的一倍。

倫敦7月平均月降雨量是47毫米。不過，氣象局資料顯示，昨天在東倫敦的雷德布里奇行政區（Redbridge），3個小時內的降雨量即高達51毫米。

綜合英國媒體報導，倫敦消防隊昨天接獲超過300通緊急通報電話；部分受困路上的駕駛被告知因人力不足，要等到晚上9時以後才能赴現場救援。受水患影響，大倫敦部分道路及近10座地鐵站關閉，目前已有兩家醫院因急診室積水被迫停止收治病患。不少倫敦居民在社群媒體分享在商店涉水購物、家中水深及膝、地鐵站寸步難行的影像。

昨天已是倫敦這個月第2次面臨水患。上一次市區及周邊地區淹水是7月13日，當時消防隊接獲超過1000通緊急通報電話。

根據英國氣象局昨天在官方推特進行的科普益智問答活動，英國史上7月單日降雨量最高紀錄是1955年7月18日在英格蘭西南部多塞特郡（Dorset）馬汀斯頓村（Martinstown）的279毫米。（編輯：林憬屏）1100726