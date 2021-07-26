韓國近期COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，傳播力強的Delta變種病毒案例快速增加，防疫當局今天表示，Delta病毒檢出率可能在本週超過5成，成為當地優勢種。

韓聯社報導，防疫當局今天簡報疫情狀況時表示，7月18日至24日的Delta病毒檢出率達到48%，較6月第4週增加44.7個百分點，依此速度，檢出率可能在本週突破5成。

韓國防疫當局原預估Delta病毒檢出率在8月中旬突破5成，20日發表的預估提前至「數週內」，今天再次修正至「本週內」，顯示Delta病毒傳播速度較當局原本預期快上許多。

當局指出，Delta病毒傳播力強、傳播速度快，難以藉既有防疫措施控制，也可能因此在實施高強度防疫措施期間、其他種類病毒案例減少的情況下，導致Delta病毒占比提高。

韓國至今累計確診19萬166例，2077例病歿；25日新增1318例中1264例為社區感染，非首都圈社區感染案例占比增至40.7%，創下新高紀錄，顯示疫情仍持續向全國擴散。

首爾、仁川、京畿道等首都圈地區12日起實施最高等級的第4階段社交距離規範，下午6時前限制最多4人、6時後最多2人聚會；非首都圈地區則將自27日起全面實施第3階段規範，限制最多4人聚會，多數店家營業時間限制至晚上10時為止。（編輯：林憬屏）1100726