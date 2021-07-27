史上首次「開獎」錯誤雲端發票號碼，財政部昨天將統一發票5、6月期錯誤開獎號碼上傳，今天緊急啟動補救機制，針對錯誤開獎號碼組別仍會發放獎金，今晚也會上傳正確獎號；也就是說，這期共有203.2萬組對獎號碼，估計財政部要多發出新台幣3.7億元獎金。

5、6月期雲端發票昨天（25日）開獎，照例開出30 組100萬元專屬獎、1.6萬組2000元專屬獎，以及100萬組500元專屬獎，合計共101萬6030組；昨日開獎流程順利完成，但在上傳雲端發票獎號至電子發票整合服務平台時，發生人員行政疏失。

財政部今晚臨時召開記者會，由次長李慶華親自對外說明，今天上午發現昨天負責上傳雲端發票中獎獎號的財政部印刷場人員，上傳錯誤獎號檔案，當時所上傳的獎號，實際上是22日開獎前為確保開獎程式運作順暢所試開的驗證獎號，不是實際開獎獎號。

由於不少民眾已收到中獎通知，李慶華表示，為維護民眾兌獎權益，兩組獎號都將給獎，所需經費將於本年統一發票給獎及推行經費支應，不影響下半年既有獎項規劃，至於預計增開的800元雲端發票專屬獎，則會視這幾期兌領情形及剩餘獎金來做調整。

兩組雲端發票獎號均給獎，等於獎項將加倍給，100萬元專屬獎變成60組，2000元專屬獎變成3.2萬組，500元專屬獎也翻倍至200萬組，合計獎項將達203萬2060組。

財政部預估，以雲端發票獎金兌領率67%預估，兩組獎號都給獎，將增加支出3.7億元獎金；正確的101萬6030組雲端發票獎號今晚就會上傳，民眾可再確認一次雲端發票中獎情形，將有新增中獎情形。

李慶華表示，這是首次出現誤傳獎號情形，為避免再次發生錯誤，未來開獎日的中獎號碼上傳作業，將請開獎現場的公正人士（如全國律師聯合會、中華民國會計師公會全國聯合會、工商協進會、電腦稽核協會及資管學會等出席代表）驗證確認後再上傳。

李慶華指出，由於誤傳錯誤是因政部印刷廠人員疏失所造成，廠長李孝春已先向財政部長蘇建榮口頭請辭，針對此項疏失，後續將釐清並追究後續相關人員行政責任。（編輯：潘羿菁）1100726