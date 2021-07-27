以色列衛生部官員今天表示，為了抵禦COVID-19的Delta變異株，以色列正考慮在美國食品暨藥物管理局（FDA）核准之前，替境內年長族群施打第3劑的輝瑞/BNT疫苗。

路透社報導，美國和歐洲聯盟目前仍在考慮，是否有需要讓特定高風險族群施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗加強劑。

以色列疫情因應協調員艾許（Nachman Ash）在新消息報網站（Ynet）主辦的健康研討會上說：「這是極為兩難的事，在沒有世界各國的支持下，決定權就在我們的手上，這是個情況非常複雜的決定。」

「一方面我們希望看見它是安全、有效的，並用數據來檢視抵抗力是否真的在減弱；但另一方面，有疫情爆發，而我們希望阻止它蔓延。」

輝瑞（Pfizer）正在向美國FDA尋求第3劑加強劑的緊急使用授權，說這麼做或許能協助民眾維持較高的保護力。而以色列本週開始，將依個案評估對免疫力較差的民眾提供第3劑疫苗。

Delta變異株6月開始在以色列蔓延，衛生部已兩度通報，疫苗的抗感染力有所下降，對防止重症的保護力也略有下滑。

部分專家批評衛生部這項分析報告，說可能的偏見恐扭曲了數據。上週，他們估計，過去1個月中，疫苗對預防有症狀感染的保護力僅41%，預防重症的保護力則仍高達91%。

艾許說：「我估計這個數值是真的，數字可能更高也可能更低。但跡象顯示，至少在這這裡，免疫力正在減弱。」

艾許表示，未來幾週內應該會做出決定，屆時將對60歲或70歲以上長者產生影響。

以色列人口930萬，疫苗覆蓋率約60%，符合疫苗施打資格的民眾中，有約1/5選擇不接種。

目前住院的重症患者有約100人，單日確診數在1000例上下。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100727