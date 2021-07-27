海地警方持續調查總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺案，今天表示已逮捕摩依士侍衛長席維爾（Jean Laguel Civil）。

摩依士於7月7日深夜在私邸遭槍擊身亡，而執行暗殺任務的武裝突擊隊突破特勤人員防守，在未交火下闖入總統寓所行刺；摩依士侍衛長席維爾疑涉暗殺陰謀。

席維爾目前被單獨拘禁在首都太子港附近狄馬斯區（Delmas）的一座監獄中。

警方發言人維里耶（Marie Michelle Verrier）告訴法新社說：「摩依士總統遇刺案持續調查中，我可以證實席維爾今天已遭警方逮捕。」

太子港檢察官克勞德（Me Bed-ford Claude）已下令移民當局，禁止負責摩依士安全的4名警察出境。

警方今天也對前法官特勞特（Wendell Coq Thelot ）發出逮捕令；特勞特曾是最高法院法官，先前遭摩依士開除。

摩依士遇刺細節目前仍未明朗，但新任總理亨利（Ariel Henry）矢言，要將殺害摩依士的凶手逮捕歸案，依法論處。

警方已拘捕約20名涉案哥倫比亞傭兵，據他們說，暗殺行動是由一群與外國有關的海地人所策劃。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100727