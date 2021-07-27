藍源公司創辦人貝佐斯今天在致美國國家航空暨太空總署（NASA）的信中說，他願意斥資20億美元（新台幣560億元），以換取與NASA簽訂合約，打造讓美國重返月球的「登陸器」。
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）4月拿下價值29億美元的人類登陸系統（Human Landing System Program HLS）合約，競爭對手藍源公司（Blue Origin）和Dynetics隨後提出挑戰，目前正在等待美國國會稽核處（Government Accountability Office GAO）裁決。
美國提出在2024年重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，透過從中汲取的經驗，為人類2030年代的火星探險任務打頭陣。
貝佐斯（Jeff Bezos）在致NASA署長尼爾森（Bill Nelson）的信中說，這項提議將「彌補資金短缺」，（預算受限）迫使NASA只能在相互競爭的承包商中擇一。
他補充說，「這項提議並非延遲支付，而是徹底永久地豁免付款」。
自爭取NASA登月計畫合約失敗以來，藍源一直瘋狂遊說推翻此一決定，促使聯邦參議院通過一項法案，同意為人類登陸系統增加100億美元預算。
不過，聯邦眾議院仍在就相關立法進行辯論，批評者將這項立法戲稱為「貝佐斯紓困案」（Bezos Bailout）。
貝佐斯寫道，藍源的藍月（Blue Moon）登陸器的優勢之一是以液態氫作為燃料，可從月球水冰中開採，這與NASA利用月球為火箭補充燃料，以更深入太陽系進行太空任務的計畫一致。
他還說，藍源公司將自費在繞行地球的軌道上測試月球登陸器。
貝佐斯在結論中表示：「我們準備協助NASA減緩技術風險並解決預算限制，讓阿提米絲登月計畫重新回到更具競爭力、可信度和可持續發展的正軌。」
目前還不清楚貝佐斯在最後一刻的干預，是否將對爭取NASA合約結果構成影響。
NASA發言人表示「知悉」貝佐斯的信，但無法置評。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1100727
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