「華盛頓郵報」發行人萊恩今天在內部溝通備忘錄中宣布，除了醫療和宗教因素考量外，所有員工必須在9月中旬前，出具完整接種COVID-19疫苗的證明，並將此列為雇用條件。

路透社報導，具高度傳染力的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株近來在美國大流行，華郵於是發布這項新的疫苗接種政策。

Delta變異株持續蔓延，美國各大企業正在探討如何及何時讓員工回到辦公室上班。蘋果公司（Apple Inc.）上週宣布，將辦公室重新開放的時間推遲到10月，比原計畫晚了一個月。

萊恩（Fred Ryan）說，華郵打算自9月13日起，每週為所有員工重新開放辦公室3天，員工到時候必須出示疫苗接種證明。華郵背後老闆是全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）。

承包商與賓客進入華郵辦公室時，也必須出示接種證明。

萊恩在備忘錄中說：「儘管絕大多數華郵員工已提供了疫苗接種證明，我不是輕率地做出決定。」

「在考量到這個嚴重的健康問題和這麼多華郵員工的安全顧慮，我相信這個計畫是正確的。」