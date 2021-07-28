德國西部城市列佛庫森（Leverkusen）化學工業園區今天發生爆炸事故，造成2人喪生及5人失蹤。不過因事故現場冒出濃重黑煙所發布的居家令，已於頒布後數小時解除。

法新社報導，警方表示，今天上午9時40分許的事故並導致31人受傷，其中5人傷勢嚴重。

受影響人員均為Chempark化學工業園區內上班的員工。

這場爆炸威力之大，數公里之外都能聽到聲響。目前仍不清楚肇事原因。

法新社報導，事故地點與主體園區有所區隔；在主園區內設有許多家化學廠，包括拜耳（Bayer）、朗盛集團（Lanxess）和贏創工業集團（Evonik Industries ）等。

園區主管弗里德里希（Lars Friedrich ）在下午的記者會表示，還在持續搜尋失蹤人員，不過找到生還者的機會愈來愈渺茫。

當被問到濃煙是否含有毒氣體，弗里德里希拒絕做出臆測，但說不排除任何可能。