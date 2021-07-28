針對印度與南非提議暫時豁免疫苗智慧財產權保護，讓開發中國家可擴大生產，以彌補窮國疫苗不足，世界貿易組織（WTO）今天激烈討論後未達成共識。

WTO先前對此議題已討論長達9個月，WTO發言人羅克威爾（Keith Rockwell）告訴媒體，會員國今天會談未達成共識。他形容這是一個「非常情緒化議題」。

WTO會員國也排定9月初舉行一次非正式會議，先討論相關情況；接著於10月13日與14日舉行正式會議。

WTO在日內瓦舉行為期兩天會議，今天首日議程經過數小時熱烈辯論，羅克威爾會後表示，討論欲罷不能，這議題太重要了。

他說：「這是一個非常情緒化議題，將不會停止討論。」

印度和南非於去年10月提案，建議暫時豁免疫苗智慧財產權保護。

支持這項提案者表示，暫時免除智慧財產權保護義務，將可在開發中國家擴大疫苗生產，以解決疫苗嚴重不公平獲取問題。

但此構想長期遭遇大藥廠和所屬國家強烈反對，他們堅稱專利權等並非擴產的主要絆腳石，並警告此舉將損害創新研發。

世貿組織164個成員是透過共識做成決定。

羅克威爾說，所有國家都同意，必須迅速擴大疫苗生產，但如何以最佳方式達成目標，則意見分歧。

他說，目前在塞內加爾、孟加拉、印度、南非、泰國、摩洛哥和埃及都有過剩產能，但他們需要有技術和專業知識來生產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

法新社報導，辯論焦點集中於貿易相關智慧財產權協定（TRIPS）及對抗COVID-19的醫學預防、控制和治療工具相關條款。