美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在首次正式訪問新德里（New Delhi）行程中，含蓄地對印度民主倒退提出警告。

法新社報導，人權團體表示，在總理莫迪（Narendra Modi）執政下，這個世界最大民主國家的公民自由和異議空間遭受越來越多攻擊。

布林肯在會晤印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和莫迪前，先會見公民社會團體，他向與會者表示，美國和印度「因共同價值連結在一起」，包括法治和宗教自由。

但他也補充說：「我們的民主都正在往前邁進，如我先前所說，有時候過程很痛苦，有時很醜惡。但民主的力量在於擁抱它。在民主和國際自由面臨不斷升高的全球威脅時刻，也就是我們說的民主衰退，我們這兩個世界最大民主國家繼續團結並支持這些理想，至關重要。」

批評者指出，莫迪掌權下，印度越來越常使用反恐立法和反煽動法來逮捕倡議人士、記者和學生等。

本月稍早，一名被控恐怖罪名的84歲牧師與部落維權人士，在被關押9個月後身亡，引發國際憤慨，包括來自聯合國人權事務高級專員的不滿。印度教民族主義政府也制定被批評者視為，歧視印度國內超過1億7000萬穆斯林少數族群的法律。

政府則否認打壓異議人士，並表示各宗教族群享有平等權利。

在正式會談中，預料印度官員將會對塔利班在阿富汗境內攻城掠地表達憂慮，並敦促布林肯在印中邊界對峙中給予印度更多支持。

美印關係向來帶刺，但中國日益強勢的獨斷行徑讓兩者關係更加密切，特別是自去年爆發印中喜馬拉雅邊境死亡衝突後。

印度也是「四方安全對話」（Quad）的一員，和美國、日本、澳洲，共同被視為對抗中國的堡壘。