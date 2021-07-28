台灣桌球好手林昀儒28日在東京奧運桌球男單賽中晉級4強。捷報傳出後，林昀儒宜蘭老家鄉親歡呼慶祝。（中央社）

台灣桌球好手林昀儒今天在東京奧運桌球男單賽中晉級4強。捷報傳出後，林昀儒老家鄉親歡呼、放鞭炮慶賀。宜蘭縣長林姿妙請縣民繼續為林昀儒集氣，希望奪金牌，為國爭光。

林昀儒今天下午8強賽中，遇上斯洛維尼亞選手約吉奇（Darko Jorgic），爭奪桌球男單前4強。他在宜蘭老家的鄰居們，在比賽時同步齊聚在廟埕觀看轉播，分別拿著寫有「昀儒加油」、「台灣之光」、「宜蘭之光」的牌子，不斷為林昀儒加油。

林昀儒最後以直落4成績，順利過關挺進前4強後，鄉親們開心歡呼、放鞭炮慶賀，張貼「台灣之光」紅紙慶賀，大家直說「昀儒好強！」更希望林昀儒能繼續加油，為台灣奪下金牌。

「值得歡呼！實在好厲害」林姿妙下午在開會空檔，得知林昀儒挺進4強後，振臂歡呼。她說，林昀儒以精采沉穩表現，挺進4強，請大家繼續為林昀儒集氣加油，過關斬將順利克敵，為自己、也為台灣、為宜蘭爭取榮耀。

林昀儒姑丈林大溢回憶，他也是桌球好手，以前曾和年幼的林昀儒對打練習，但林昀儒國小六年級之後就超越他。

林大溢說，林昀儒在26日晚上打贏男女混雙銅牌戰之後，因要藥檢一度在現場等待結果，耗時許久，等到林昀儒回到選手村宿舍時，已經隔天凌晨2時，清晨6時還要早起對戰瑞典的卡爾貝里（Anton Kaellberg），睡眠時間只有4小時，狀態因此比較不好，當時一度打得比較辛苦；但今天林昀儒賽前的休息時間充裕許多，早上熱身練球，下午才出戰。

林昀儒下一場4強賽將遇上中國強敵樊振東。過去兩人5次交手，林昀儒對戰居下風，僅在2019年T2桌球鑽石賽馬來西亞站贏過1次，但林大溢期許林昀儒，用當初在馬來西亞站比賽精神，再度戰勝樊振東。（編輯：李錫璋）1100728