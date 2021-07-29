美國股市3大指數今天收盤互有漲跌，稍早時美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）曾表示，聯準會離考慮升息還有很長的一段路要走。

道瓊工業指數下跌127.59點或0.36%，以34930.93點作收。

標準普爾指數微跌0.82點或0.02%，收在4400.64點。

科技股那斯達克指數上漲102.01點或0.70%，收14762.59點。1100729