美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布利率維持在趨近於零。隨著經濟逐漸擺脫2019冠狀病毒疾病陰影，勞動市場明顯復甦，聯準會官員暗示今年稍晚可能開始縮減購債規模。

聯邦公開市場委員會（FOMC）在兩天例會期間決議聯邦資金利率目標區間保持在0%至0.25%，維持2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年春季大流行後聯準會以超低利率支撐經濟的政策，一如市場預期。

即使經濟持續復甦，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）仍強調官員離思考升息仍有一段差距，並說「我們尚未達到更多實質進展」。

聯準會將就業與通貨膨脹呈現「更多實質進展」設為緊縮貨幣政策的前提，目標一旦實現，聯準會將放慢並逐步停止收購債券，最終調高基準利率。根據聲明，決策官員認定經濟復甦有所「進展」，將持續關注情勢發展，留意通膨與就業離聯準會目標多近。

聯準會雖明示短期內不會升息，但聲明提及「進展」，仍意味官員已在思考貨幣政策正常化，特別是何時及如何開始縮減每月購債規模。

聯準會去年3月開始收購美國公債及房貸擔保證券（MBS），隨後保持每月購債1200億美元的步調，藉此壓低長期利率，協助飽受疫情衝擊的經濟度過難關。隨著失業率降低，通膨率達到聯準會所設2%目標，決策官員在聲明中說未來幾場會議將「持續評估進展」。

投資人對聯準會決策反應淡定，美股3大指數漲跌互見，保持在歷史高點附近。

道瓊工業指數終場下跌127.59點，跌幅0.36%，收在34930.93點。標準普爾500指數小跌0.82點，跌幅0.02%，收在4400.64點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲102.01點，漲幅0.7%，收在14762.58點。

FOMC聲明略微上修經濟情勢評估，提到2019冠狀病毒疾病疫苗施打與堅強政策支持使得經濟活動與就業指標持續強化，受疫情負面影響最深的產業呈現好轉，但未完全復甦。

市場關注另一焦點是通膨情勢。美國物價在經濟復甦、供應鏈遭遇瓶頸期間明顯上漲，聯準會部分官員認為通膨升溫只是短暫現象，不必太早緊縮貨幣政策；另一陣營則預期物價漲勢會比原本預期持久，主張及早縮減購債規模因應。

鮑爾在決策會議後舉行的視訊記者會坦言，近期數據意味通膨確實有可能比官員預期高且更持久。

2008年全球金融海嘯後，聯準會也以大規模資產收購支撐經濟。這項俗稱量化寬鬆（QE）的措施耗時10個月縮減規模，2014年10月告終，聯準會直到2015年12月才調高原本趨近於零的基準利率。