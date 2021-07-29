東京奧運新增24例確診 累計193例 14:282021/07/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運主辦單位今天通報新增24起與東奧相關的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，包括3名運動員。 路透社報導，自本月1日以來，與東奧相關病例累計來到193例。 主辦單位今天並說，兩名與東奧有關的人士住院，但僅說情況都不嚴重，並以隱私為由拒絕提供更多細節。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 輝瑞：疫苗6個月後保護力剩84％ 盼獲准追加接種 - 國際 - 中央社 東奧》為菲奪首金 舉重女選手2房1地＋千萬獎金終身免費搭機全入袋 - 國際 亞太諸國再次為新冠肺炎攻陷 《外交家》披露台灣逆轉勝5大關鍵 - 國際 東奧》不要金牌 美體操天后拜爾絲退賽 內心怒吼曝光 - 國際 印將鐵路修往與中邊境 專家指出致命風險 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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