東京奧運主辦單位今天通報新增24起與東奧相關的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，包括3名運動員。

路透社報導，自本月1日以來，與東奧相關病例累計來到193例。

主辦單位今天並說，兩名與東奧有關的人士住院，但僅說情況都不嚴重，並以隱私為由拒絕提供更多細節。