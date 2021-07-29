科技巨擘谷歌（Google）和臉書（Facebook）今天表示，返回辦公室上班的員工將須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，這是各家公司和美國政府機構採行的最新防疫措施。

法新社報導，美國迄今有61萬1000人染疫病故，Delta變異株造成病例激增，在美國日益引發擔憂。

根據Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）說法，Google將禁止未接種COVID-19疫苗的職員回到園區，同時延長全球居家辦公選項到10月18日。

總部位於加州矽谷（Silicon Valley）的Google表示，將因地制宜實施上述措施。

全球各地都有企業於去年初放棄讓員工進園區上班，轉為開放遠端工作，不用冒著在辦公室染疫的風險，Google和臉書也是如此。

臉書今天發表類似聲明說，辦公室恢復開放後，只歡迎接種過疫苗的員工來上班。

臉書人事副總裁高勒（Lori Goler）回應法新社詢問時表示：「將要求所有準備返回我們任何一座美國園區工作的人接種疫苗。」

另一方面，隨著數位廣告迅速成長，臉書今天報告最新一季獲利倍增，但也在更新資訊中警告未來數月成長將放緩，股價應聲下跌。

臉書在第2季報告中指出，在公司的290億美元營收中，利潤躍升至104億美元，較去年成長56%，主要來自廣告營收大幅成長。

每月使用社群網路的人數攀升至29億人，較去年同期成長7%。約35億人至少使用一款臉書旗下應用程式（app），包括Instagram、 WhatsApp及Messenger。

然而，臉書公司警告，由於監管行動及蘋果公司（Apple）的iPhone手機作業軟體調整恐傷及臉書廣告目標定位，未來成長可能減緩，臉書股價一度下滑約4%。