台股28日盤中一度跌破16900點，融資餘額單日大減新台幣70.66億元，市場資金轉進跌幅已深的航運股，在人氣回籠下，貨櫃三雄今天盤中全面漲停，帶動台股大漲267點，重回17400點關卡。

台股昨天下跌134.65點，三大法人合計賣超238.89 億元，融資餘額2895.17億元，單日大減70.66億元；但指數留下241點長下影線，預留反彈契機。

台股今天盤中由航運、電子雙主軸上攻，帶動指數終場大漲267.59點，以17402.81點作收，成交值4687.21億元；昨天拉尾盤的貨櫃三雄今天盤中全攻上漲停，長榮來到144.5元、陽明129.5元、萬海248元。

雖然昨天代表多頭的融資餘額大減，但市場資金聚焦的貨櫃三雄融資餘額未減反增，人氣有回籠跡象，今天盤中熱度加溫全面亮燈漲停，拉抬指數大漲。（編輯：張良知）1100729