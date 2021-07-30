發言人表示，美國第一夫人吉兒‧拜登（Jill Biden）上週末走在夏威夷海灘上時踩到東西，今天將接受手術來移除嵌進左腳的異物。

綜合路透社與美聯社報導，吉兒會在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行手術。

發言人拉羅沙（Michael LaRosa）並透過聲明表示，總統拜登（Joe Biden）也會到醫院陪她。

拉羅沙指出，吉兒赴日本參加東京奧運開幕式之後前往夏威夷，在當地參與兩場官方活動前，就已經踩到東西。

她25日曾參訪夏威夷懷帕胡（Waipahu）一處COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗行動接種診所，接著又到珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）參加軍眷烤肉活動。（譯者：楊昭彥）1100730