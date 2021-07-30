中國叫車服務巨擘滴滴出行赴美上市後陷入監管風暴，華爾街日報今天報導滴滴考慮以下市平息官方怒火，並賠償投資人。滴滴雖否認傳聞，在美掛牌股價仍漲逾11%。

這篇報導在美股開盤前刊出，滴滴美國存託股票（ADS）盤前交易一度飆漲近40%。滴滴官方微博寫道下市傳聞為「不實信息」，並說積極全面配合網路安全審查後，股價漲勢趨緩，終場大漲11.16%，收在9.86美元。

滴滴6月底在美國首次公開募股（IPO），每股發行價14美元，籌資約44億美元（約新台幣1228億元），成為阿里巴巴集團2014年赴美上市籌資250億美元以來規模最大的中國公司IPO案。

滴滴風光上市後麻煩接踵而至。中國國家互聯網信息辦公室7月2日以維護國家安全為由，對滴滴實施網路安全審查，期間新用戶註冊暫停；4日再將滴滴出行應用程式下架並要求整改，理由是存在嚴重違法違規收集使用個人資訊的問題。

這波風暴未就此平息，25款滴滴相關應用程式9日遭勒令下架，包括駕駛使用的軟體，導致滴滴營運大受影響。

華爾街日報7月稍早引述知情人士說法報導，中國主管機關曾勸告滴滴暫緩赴美IPO，並敦促滴滴自我審查內部網路安全，但滴滴承受上市籌資回饋股東的壓力，最終決定如期在美國掛牌。

中國主管機關連番出手整頓導致滴滴在美掛牌股價表現低迷，28日收在8.87美元，比發行價低逾36%。滴滴股東不堪虧損，委託多家美國法律事務所對滴滴、IPO承銷商及董事會提出集體證券訴訟。

華爾街日報今天援引未具名知情人士說法報導，滴滴持續和銀行家、主管機關、投資人商討如何解決在美國上市後衍生的部分問題，開價買回上市股票的私有化交易是考量中的初步選擇之一。

據報導，中國監管風暴擴大後，滴滴7月中旬開始思考下市方案。

知情人士說，滴滴私有化交易可能由在美國IPO募得的部分資金支應，買回上市股票的價碼尚未決定，但可能接近或高於發行價。中國國家網信辦原則上支持滴滴下市方案，但私有化仍需要滴滴董事會及軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）等大股東批准。