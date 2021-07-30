日經亞洲評論今天報導，印尼與美國8月1日起將在蘇門答臘、蘇拉威西與加里曼丹島舉行為期兩週的聯合軍事演習，將有約4500名官兵參與，是兩國規模最大的聯合演習。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，印尼、美國近十年每年舉行「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）演習，即將在蘇門答臘（Sumatra）、蘇拉威西（Sulawesi）與加里曼丹（Kalimantan）登場的演習是這項年度軍演的一部分。

根據報導，印尼將出動2246名、美國將派出2282名陸地作戰、特種部隊與空降部隊官兵參與演習，是兩國聯合軍演的最大規模。類似軍演年底前也將在美國舉行。

報導指出，印尼5月與中國舉行聯合海上軍演，加強與中國的經濟關係，包括大量購買中國產製的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗等；印尼也同意美國在鄰近南海的廖內群島巴淡島（Batam）合建海事訓練中心，6月已經舉行破土典禮，以因應南海的緊張局勢，試圖在美國與中國兩強軍力間取得平衡。