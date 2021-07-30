世界衛生組織（WHO）表示，疫苗全球取得機制（COVAX）預期在未來6至8週，將獲贈2.5億劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

法新社報導，這批疫苗挹注將大大擴充COVAX規模，這項機制目的在確保低收入國家有疫苗可用，目前已配送1.52億劑疫苗到137個參預此機制地區。

世衛昨天在週報指出，世衛在聯合國危機處理團隊（UN Crisis Management Team）的會議中報告，將會有更多疫苗捐贈COVAX，預期未來6至8週會增加2.5億劑。

在COVAX計畫下，全球92個最貧窮國家得以免費取得疫苗，經費由捐贈者負擔。

生產阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的印度血清研究所（Serum Institute of India，SII），原應是COVAX供應鏈的早期支柱，但印度本身遭逢重大疫情，限制了疫苗出口。

在配送問題發生之後，COVAX加重倚賴富國的捐贈，許多富有國家採購疫苗數量比實際所需還多。

全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）執行長柏克利（Seth Berkley）說：「全世界對疫苗的需求量遠大於供應量，造成最貧弱地區數以百萬計人民未受保護，提升全球疫苗接種覆蓋率，是我們對抗新變異病毒最好的防護作法之一。」