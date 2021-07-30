澳洲通訊局局長諾伯爾指出，中國國家級駭客今年初利用微軟軟體漏洞策動攻擊，導致澳洲以及多國用戶資料遭竊；諾伯爾批評中國政府的做法「已越界」。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天刊登報導，澳洲通訊局（Australian Signals Directorate）局長諾伯爾（Rachel Noble）昨天於澳洲國會接受質詢時指出，中國國家級駭客於2021年初利用微軟電郵軟體漏洞，替多項犯罪活動打開了大門。

諾伯爾形容，微軟電郵軟體漏洞就像是門鎖有漏洞。她解釋：「當中國政府發現門鎖有漏洞後，他們就闖入，而且將所有大門全部推開。」

諾伯爾估計，大約有7萬家澳洲商戶是使用微軟郵件伺服器Exchange Server；他們都可能於2021年初遭中國國家級駭客入侵。

諾伯爾指出，中國駭客入侵澳洲，是「規模極端龐大並且事態嚴重」的行為。

澳洲金融評論報提到，多個西方國家的安全部門認為，中國駭客於今年初向全球發動網路攻擊，幕後涉及中國國家安全部，是中國策動的大規模間諜行動。

諾伯爾認為，對全世界很多國家來說，中國政府的舉動「已越界」（crossed a line）。

澳洲新聞通訊社（NCA NewsWire）報導，澳洲內政部祕書長裴佐洛（Mike Pezzullo）昨天接受澳洲國會質詢時坦承，當澳洲任何城市的瓦斯、電力和自來水系統受到網路攻擊的時候，澳洲政府要辨別到底是一般犯罪活動或是遭遇軍事攻擊的話，是有相當難度的。

澳洲人報（The Australian）提到，關於外國國家級駭客可能針對澳洲基建設施發動網路攻擊的問題，澳洲國會情報及安全聯席委員會（The Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security）正研擬推動立法，試圖強制規定各基建設施如遇網路攻擊，則必須向當局報告；而且聯邦政府在有需要時，可依法接手對付有關網路攻擊。

澳洲金融評論報提到，自7月19日起，美國、英國、歐洲聯盟、北大西洋公約組織等共接近40個國家，陸續加入譴責中國政府發動惡意網路攻擊。

英國外交部表示，中國於今年初發動的網路攻擊，估計影響全球超過25萬個帳號。