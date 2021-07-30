美國國防部長奧斯汀昨天抵達菲律賓訪問，並拜會總統杜特蒂。菲律賓防長羅倫沙納今天宣布，與奧斯汀會面後，杜特蒂決定收回終止菲美軍隊互訪協定（VFA）的計畫。

菲美軍隊互訪協定提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天與來訪的奧斯汀（Lloyd Austin）舉行聯合記者會。他在記者會說：「昨晚，奧斯汀部長與總統會面後…總統決定召回或收回（給華府的）VFA終止信。因此，VFA再次全面生效。沒有待處理的終止信，我們重回正軌。」

馬尼拉去年2月知會美國，將退出兩國軍隊互訪協定。之後，杜特蒂（Rodrigo Duterte）多次推遲VFA廢止期限，並以軍隊互訪協定為籌碼，要求美方提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、要求美方「付錢」，以及要華府解釋2012年菲中黃岩島對峙時，曾居間協調的美國為何放任中國順勢實質控制黃岩島。

羅倫沙納說：「讓我感謝總統全面恢復軍隊互訪協定的決定。…正如我們所做的，穩固、能經受考驗的美菲同盟對印太地區的安全、穩定和繁榮仍至關重要。VFA全面恢復將幫助我們共同實現這個目標。」

奧斯汀說，羅倫沙納跟他今天「就多個對我們兩國都很重要的安全議題上，進一步深化兩國長期合作的其他方式，達成頗富成效的決定」。

他表示：「我的首要事項是找到強化和重新振興兩國同盟和我們的共同防禦條約（MDT）的方式，其中包括海上合作、支持菲律賓軍隊進一步現代化，以及協助菲律賓應對地區複雜安全環境的投資。」

奧斯汀說：「我重申美國將致力於支持菲律賓主權（完整）和安全，共同建設更有力的同盟關係。我們也談到要達成一個奠基於國際規範的自由開放印太地區，還可以做些什麼。」

美中南海競逐態勢下，為強化菲美同盟關係，美國駐菲大使館6月宣布，美國軍方已將價值1.83億披索的武器裝備送達菲國軍方，將有助於強化菲律賓軍隊反恐和「海上安全」實力。

美國大使館表示，2015年以來，美國提供菲律賓價值逾486億披索（約新台幣279.83億元）的軍事裝備與安全援助，是美國在印太地區給予最多軍援的國家。

奧斯汀說，美菲兩國每年會舉行「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演，而他的父親在第二次世界大戰期間曾在菲律賓服役，擔任美國陸軍下士。「他曾是在太平洋地區並肩作戰，戰勝侵略和確保自由的眾多美國和菲律賓人之一。」

他表示，幸虧有軍隊互訪協定，美軍每年可以跟菲律賓軍隊進行300多次雙邊接觸，從專家交流到像是「肩並肩」這種大型演習。「這正是我們希望我們的同盟面對未來的方式，因為這項同盟的核心是建立在共同利益和價值觀上的關係，雙方的羈絆因服務和犧牲的共同歷史而強化。」