糟糕的方法論與不準確結果的科學研究,加劇COVID-19(2019冠狀病毒疾病)的假訊息危機,不僅影響民眾接種疫苗的意願,也使人命安全受到威脅。

法新社報導,公眾對疫情的興趣濃厚,以及美國國內對於如何遏阻疫情的分歧爭論,助長網路上的錯誤研究傳播,其中包括疫苗反對者的推波助瀾。即使最後撤回研究,也為時已晚。

華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)數位取證研究實驗室(Digital Forensic Research Lab)資深研究員布魯金(Emerson Brooking)說:「一旦論文發表,就覆水難收。」該實驗室專門辨別與揭露假消息。

布魯金告訴法新社,造假論文「對於COVID-19懷疑論者和陰謀論者可謂火上添油,這些論文往往會在網路上瘋傳。這些研究結果會透過來自邊緣網站淫穢且誤導的文章來進一步過濾」。

在美國施打疫苗速度慢下來的這段期間,有關疫苗的假消息尤其危險。衛生官員表示,近期幾乎所有染疫身亡的案例,都沒有接種疫苗。

醫學期刊「疫苗」(Vaccines)在6月底刊登一篇經同儕審查的論文,以「COVID-19疫苗的安全性-我們應重新思考這項政策」(The Safety of Covid-19 vaccinations -- we should rethink the policy)為題。該研究結論是,COVID-19疫苗每挽救3人生命的同時,也會有2人死於疫苗副作用,該論文隨後在社群媒體迅速轉傳。

科學家和疫苗評論家馬龍(Robert Malone)對這篇研究的摘要的一則推文,在推特(Twitter)被轉發數千次。保守派政治評論員惠勒(Liz Wheeler)在討論這篇研究的影片中稱「保證讓人大吃一驚」,在臉書(Facebook)瀏覽次數超過25萬。

但是「疫苗」期刊之後以「出現好幾個根本影響研究結果解讀的錯誤」為由,撤回這篇論文。

至少有4名編輯委員抗議刊登這篇研究而請辭,其中包括英國牛津大學詹納研究所(Jenner Institute)助理教授、資深免疫學家伊爾(Katie Ewer)。