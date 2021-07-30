糟糕的方法論與不準確結果的科學研究，加劇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的假訊息危機，不僅影響民眾接種疫苗的意願，也使人命安全受到威脅。

法新社報導，公眾對疫情的興趣濃厚，以及美國國內對於如何遏阻疫情的分歧爭論，助長網路上的錯誤研究傳播，其中包括疫苗反對者的推波助瀾。即使最後撤回研究，也為時已晚。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）資深研究員布魯金（Emerson Brooking）說：「一旦論文發表，就覆水難收。」該實驗室專門辨別與揭露假消息。

布魯金告訴法新社，造假論文「對於COVID-19懷疑論者和陰謀論者可謂火上添油，這些論文往往會在網路上瘋傳。這些研究結果會透過來自邊緣網站淫穢且誤導的文章來進一步過濾」。

在美國施打疫苗速度慢下來的這段期間，有關疫苗的假消息尤其危險。衛生官員表示，近期幾乎所有染疫身亡的案例，都沒有接種疫苗。

醫學期刊「疫苗」（Vaccines）在6月底刊登一篇經同儕審查的論文，以「COVID-19疫苗的安全性－我們應重新思考這項政策」（The Safety of Covid-19 vaccinations -- we should rethink the policy）為題。該研究結論是，COVID-19疫苗每挽救3人生命的同時，也會有2人死於疫苗副作用，該論文隨後在社群媒體迅速轉傳。

科學家和疫苗評論家馬龍（Robert Malone）對這篇研究的摘要的一則推文，在推特（Twitter）被轉發數千次。保守派政治評論員惠勒（Liz Wheeler）在討論這篇研究的影片中稱「保證讓人大吃一驚」，在臉書（Facebook）瀏覽次數超過25萬。

但是「疫苗」期刊之後以「出現好幾個根本影響研究結果解讀的錯誤」為由，撤回這篇論文。

至少有4名編輯委員抗議刊登這篇研究而請辭，其中包括英國牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）助理教授、資深免疫學家伊爾（Katie Ewer）。