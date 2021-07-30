泰國疫情緊繃，批評政府防疫不力的聲浪高漲，泰國政府卻在此時頒布新規定，禁止民眾或媒體在網路發布會引起公眾恐懼或造成國家不安的錯誤訊息，在泰國引起極大爭議。

泰國政府公報昨天公布由總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）簽署的公告，公告指出，根據緊急命令第9條規定，禁止民眾或媒體散布會引起公眾恐懼的資訊，或是散布造成誤會以及造成國家不安定的錯誤訊息。

如果發現有人散布錯誤訊息，國家傳播及電信委員會（National Broadcasting and Telecommunication Commission）可以要求網路提供商提供IP位置，並立即停止服務。

網路提供商必須要提供細節給國家傳播及電信委員會，再由國家傳播及電信委員會向警方提出證據以供調查，網路提供商如果不配合，將被視為沒有遵照執照的規範，國家傳播及電信委員會可對網路提供商採取行動。

由於泰國目前在因為疫情宣告的緊急狀態下，這項規定不須經過國會通過，公告後立即生效。

近來泰國由於疫情緊繃，醫療體系超載，網路上出現許多民眾倒在路邊或在家中去世的照片，批評泰國政府防疫不力的聲浪越來越高，泰國政府此時公布這項規定引起極大爭議。

網路媒體泰詢問者（Thai Enquirer）總編柯德（Cod Satrusayang）今天撰文指出，泰國政府以為他們可以恣意通過侵犯人民自由的法律和命令，但他要告訴政府他們錯了，他的媒體會讓這些有權力的人負起責任，泰詢問者不會沉默不語，也不會減少批評。

泰國記者協會（Thai Journalists Association）等6個記者組織曾在28日發布聲明，要求政府拿掉在緊急狀態下限制人民和媒體言論自由的做法，聲明指出，有些媒體發布的訊息有錯誤，但絕非刻意為之，也不是政府指控的刻意編造。

這6個記者組織呼籲所有媒體從業人員透過各種管道和方式向政府要求拿掉限制，並謹慎報導新聞以符合新聞倫理，他們也將繼續舉辦活動，表達反對這些限制的立場，直到政府明白，試圖限制言論自由最終可能只會導致政府的衰敗。