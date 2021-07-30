台灣桌球小將林昀儒今天在東京奧運男子單打銅牌戰3比2「聽牌」優勢下，浪費了4個賽末點，最終遭德國名將奧恰洛夫逆轉，與奧運獎牌擦身而過。

比賽結束後，林昀儒表情失落，他表示第6局領先奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）時，沒能把握機會，取得賽末點當下雖然沒有感到特別緊張，但也承認「出手就是有些不對」。

前4局戰況膠著，林昀儒以11比13、11比9、11比6、4比11與對方打成2比2平，關鍵第5局林昀儒以11比4拿下，取得聽牌優勢。

第6局林昀儒先以10比9取得賽末點，可惜沒能拿下，4度領先，最後反以13比15棄守，讓奧恰洛夫死裡逃生、追平比數；最後一局，林昀儒又以7比11讓出。

談到第7局的狀況，林昀儒無奈表示，當時氣勢已轉到對手身上，他在落後下只能一顆一顆追，輸掉比賽也只能回家檢討修正。

林昀儒的教練蔣澎龍則認為，若以第1次打奧運來看，林昀儒發揮已無話可說。他透露，打到後面因為林昀儒太想贏球，導致揮拍時比較僵硬，不像平時。

蔣澎龍直言，奧運比賽的規模與獎牌的意義，都和一般比賽不同，所以大賽的心理素質是需要累積，不過他也信心滿滿地說：「以後他的機會還是很大，就放眼2024巴黎奧運吧。」