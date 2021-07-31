祕魯與厄瓜多交界地區 遭規模6.1強震侵襲 03:532021/07/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 祕魯與厄瓜多交界地區 遭規模6.1強震侵襲。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences GFZ）指出，祕魯與厄瓜多交界地區今天遭規模6.1地震侵襲。 德國地球科學研究中心表示，這次地震深度10公里。（譯者：徐睿承）1100731 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 莫德納證實供貨延遲 兩大原因曝光 - 國際 東奧》戴資穎衝進四強 後續對手分析一次看 - 國際 Delta變異株傳染力驚人 美研究：染疫者中74％已打完疫苗 - 國際 - 中央社 東奧》為菲奪首金 舉重女選手2房1地＋千萬獎金終身免費搭機全入袋 - 國際 東奧》日本選手遭陸酸民出征登外媒 CNN這樣說 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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