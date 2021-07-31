由以色列商人所屬企業管理的油輪默瑟街號（Mercer Street）29日晚間在阿曼外海遇襲，造成2名船員喪生，美國海軍第五艦隊今天表示，海軍爆破專家認為遭到「無人機攻擊」。

美聯社報導，這個地區因為伊朗被撕毀的核協議而和德黑蘭陷入緊張，數年來頻頻傳出商業航運攻擊事件，這次默瑟街號油輪有2名船員喪命，為數年來已知首起致命攻擊案。目前還沒有人出面宣稱犯案，以色列官員指控是伊朗發動無人機攻擊。

伊朗極端保守派萊希（Ebrahim Raisi）將於8月3日宣誓就職之際，儘管伊朗沒有直接承認發動攻擊，但此次攻擊發生的時間點，就在伊朗似乎準備對西方國家採取更強硬立場的時候。

駐守在中東地區的美國海軍第五艦隊今天在聲明中表示，美國海軍核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）和驅逐艦米契爾號（USS Mitscher）護送默瑟街號航向安全港口。

第五艦隊表示：「美國海軍爆破專家登船確保船上的人員沒有面臨其他的危險，並準備支援對這次攻擊進行調查。初步跡象顯示這是一起無人機攻擊。」

第五艦隊的聲明未解釋是如何判斷由無人機造成的損壞，但表示爆破專家在默瑟街號油輪找到「明顯的視覺證據證明發生過攻擊」。美軍中央司令部（US Central Command）未就記者針對證據提出的問題立即做出回應。

一名匿名的美國官員表示，無人機從油輪駕駛臺上方炸出一個洞。駕駛臺是船長和船員操控油輪和指揮的地方。

以色列要求國際社會對伊朗採取行動，並譴責伊朗是「恐怖主義出口國」。