雲林縣鄭小妹一家4口擠在破舊豬舍，3歲的鄭小妹以圖畫表達想要有一間大房子的心願，台灣希望義工團90多名志工今天冒雨趕工，盼在8日完工，讓鄭小妹有堅固的家。

台灣希望義工團理事吳宏信提到，鄭小妹一家4口原本住在豬舍改建的平房，因年久失修呈半塌狀態，目前住的地方是向親戚借住，同樣是豬舍改建的低矮平房，一旁吃飯、寫功課的客廳是用撿來的帆布、木板、紗網及鐵皮搭建，因怕屋頂塌陷，屋內還用木頭支撐著。

吳宏信說，豬舍改建的矮房屋齡逾50年，遇到颳大風、下大雨，一家4口總是提心吊膽，怕房子塌陷、屋內漏水，更害怕克難式的客廳會被吹走；鄭父雖然答應3歲鄭小妹蓋一個堅固家，依現況，這只是一個遙遠的夢想。

雲林縣社會處長林文志指出，鄭父平時在工廠上班，僅領取基本工資新台幣2萬多元，鄭母偶爾會到當地農村打零工，有時須帶罹癌婆婆就醫，家庭收入勉強只能支應日常開銷，根本無力改建房屋，所幸民間力量無窮。

台灣希望義工團有名義工正好居住在鄭小妹家隔壁村，今年1月得知鄭小妹一家4口家庭狀況前往探視，當時鄭小妹在圖畫紙上畫出心目中的房子，天真地說「我想要大大的房子」。

鄭小妹單純的房子圖畫感動義工團，台灣希望義工團今年3月決定幫鄭小妹圓夢，蓋一間有3房2廳1衛浴的鋼骨鐵皮屋，房屋坪數從原先的6坪增加到21坪，5月初動工，預定5月底完工，無奈5月中旬全國進入COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，工地進度停擺。

鄭小妹看著空地，忍不住哭泣，夢想中的大房子有可能一場空；台灣希望義工團再三跟鄭小妹保證，只要警戒降級馬上復工，鄭小妹才安心，開始期盼降級那日到來。

義工團這2天冒雨趕工，完成房屋的鋼骨架構和屋頂；鄭小妹不時從矮屋房望向工地，眼神中透露出期盼，拉著鄭母問，「媽媽，新家何時好？」

台灣希望義工團理事長尤瑞豊表示，加入義工團15 年，鄭小妹一家房屋改建案是最為困難的一件，因為四湖鄉連續降雨不斷，又受限於防疫政策，工程進度略有延遲。

90多名志工在泥濘的土地上迅速搭建房舍鋼架，大家唯一心願就是早日幫忙鄭小妹圓夢，讓鄭小妹一4口家有堅固的房屋。

來自花蓮縣的楊姓退休教師加入志工團3年多，他認為，只要有能力和時間應幫助他人，所以昨天花了6小時的車程趕到四湖鄉，跟著其他志工在工地內忙進忙出。

楊姓退休教師特別幫鄭小妹製作入厝禮，含有吉祥意義的時鐘，願他們住進新屋後一切安好。

台灣希望義工團預估8月7、8日進行水電燈具管線鋪設、整理清潔和房間內部擺設，預計在8月8日上午10 時就可以將新房子蓋好送給鄭小妹一家，成為最好的父親節禮物。