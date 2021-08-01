緬甸軍方統治者敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天再度承諾舉行新的多黨派選舉，並表示他的政府已經準備好與東南亞國家協會（ASEAN）指派的任何特使合作。

路透社報導，諾貝爾獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的執政黨「全國民主聯盟」（NLD）去年在飽受爭議的大選中取得勝利後，緬甸軍方今年2月初推翻文人政府奪權，敏昂萊還稱全國民主聯盟是「恐怖分子」。

敏昂萊在軍方奪權6個月後的電視轉播演講中說道：「緬甸已經準備好要在東協框架下與東協合作，包括與東協駐緬甸特使對話。」

東協各國外交部長預計明天會晤，外交人員表示，他們目標是敲定一名特使，負責終結緬甸國內暴力並促進軍政府與其反對者間對話。

翁山蘇姬的「全國民主聯盟」贏得大選後，緬甸軍方稱選舉舞弊，今年2月1日發動政變推翻文人政府奪權。緬甸選舉委員會則駁斥這項指控。