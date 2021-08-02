約5000名反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖措施的德國民眾今天無視法院的群聚禁令，走上柏林街頭，並與警方發生扭打，造成逾600人遭到拘留。

法新社報導，警方表示，部分抗議民眾「騷擾並攻擊」警察，且無視路障，在首都柏林部分地區擾亂交通。

柏林警方推文寫道：「他們試圖突破警方封鎖線，拉出我們的同仁。這導致現場動用了刺激物質、警棍和肢體暴力。」

警方發言人表示約有5000名抗議者到場，600多人遭拘留。

這起街頭抗爭由反對防疫措施團體「橫向思維」（Querdenker Lateral Thinkers）運動號召發起，已成為反對德國防疫限制措施最響亮的聲音。

法官先前曾禁止「橫向思維」本週末計劃的多起示威，包括今天一場預計會吸引約2萬2500人到場的示威。

法院指出，無法允許這類集會，是因為擔心參與示威的民眾可能會藐視口罩佩戴令和保持社交距離等防疫規範，不利於德國再度攀升的COVID-19感染率。

柏林警方已預料民眾會無視群聚禁令走上街頭，進而在全市部署超過2000名鎮暴警察。

絕大多數的示威民眾聚集在柏林西部沙洛屯堡區（Charlottenburg）和市中心。

示威者高舉「自由」與「反對冠狀病毒獨裁」的標語，參與抗爭的群眾僅少數人戴口罩。

警方一度揚言以強力水柱驅散朝布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）挺進的群眾。警方表示，深夜時，人群逐漸散去，有些人開始清理該區域。到了深夜，警察表示，最後一群人已經散去。

美聯社報導，德國COVID-19新確診病例跟鄰國相比算維持在低檔，但Delta變異株肆虐下，過去幾週新增確診數升高。德國當局今天通報新增2097例確診，比上個星期日多了500例。

「橫向思維」運動吸引形形色色的民眾，包括批評冠狀病毒疫苗者、疫情陰謀論者、和極右派政黨德國另類選擇黨（Alternative for Germany）成員。

「橫向思維」發動的抗爭有時吸引大批民眾參與，不過常因違反防疫禁令而提前解散，數起抗爭淪為暴力衝突。

由於擔心與右翼極端主義有瓜葛，德國國內情報服務今年4月宣布已經將「橫向思維」部分成員列為觀察對象。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100802