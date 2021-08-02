日本因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天起緊急事態宣言從東京都與沖繩縣擴大納入大阪府與首都圈3縣等共6地，期間至8月31日，呼籲餐廳全面停售酒類防疫。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境昨天連續4天新增確診破萬例，東京都昨天新增3058例，也是首次週日破3000例。

為因應日趨嚴峻的疫情，「緊急事態宣言」對象地區今天起從原本實施的東京都與沖繩縣，擴大納入大阪府、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣，一共6都府縣。

另外，北海道、石川縣、兵庫縣、京都府與福岡縣等5道府縣，實施緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」，同樣實施至8月31日。

實施緊急事態宣言的地區呼籲境內餐廳停售酒精飲料，實施重點措施的地區也呼籲原則上停售酒精飲料。

東京羽田機場與大阪伊丹機場等地出發至北海道、沖繩或福岡的航線，實施免費的核酸檢驗（PCR），盼能藉此喚起民眾的危機意識，抑制疫情擴散。

昨天召開的全國知事會認為，抑制疫情擴大刻不容緩，會中決議，將要求中央政府強力呼籲民眾中元節不要回老家、暑假不要跨縣旅遊與移動等。

厚生勞動大臣田村憲久表示，傳染力較強的Delta變種病毒正在擴散，疫情情況與過去不同，呼籲民眾克制從事傳染風險高的行為。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100802