紐西蘭政府發言人今天證實，總理阿爾登（Jacinda Ardern）的COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陰性。

阿爾登被3歲女兒傳染「季節性流鼻水」後，稍早暫時退下職務，由副總理羅伯森（Grant Robertson）代理。為了以防萬一，阿爾登接受COVID-19檢測。

紐西蘭大致沒有COVID-19疫情，自2月以來就沒有任何社區感染病例。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100803