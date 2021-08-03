南韓國家情報院今天表示，兩韓日前恢復官方政治及軍事聯絡管道，為北韓領導人金正恩提議；就與美國重啟談判，北韓也提出開放礦物出口、精煉油及民生必需品進口等條件。

韓聯社報導，國情院長朴智元今天在國會情報委員會全體會議報告中作上述表示，並說明兩韓領導人自4月以來透過兩次親筆書信往來，確認彼此就恢復互信及改善雙邊關係的意思，也有意以履行板門店宣言為目標。

國情院表示，軍方從7月29日至今曾與北韓交換一次關於中國非法漁船的情報，國際商船通信網路也從今天開始正常通訊。

南韓政府一直希望促成北韓與美國重啟談判，據國會議員轉述國情院報告內容，北韓也對此提出條件，包括開放北韓出口礦物、進口精煉油及民生必需品等，其中民生必需品也包括僅供給平壤上流階級的高級洋酒與西服等。

至於是否可能舉行兩韓峰會，國情院僅表示「我們未就此提案」，同時也否認兩韓將在板門店設立共同聯絡辦公室的報導。

國情院也說明北韓當前經濟民生狀況，指出當地受7月中旬以來的酷暑影響，人民健康及農畜業都受到相當損失，規劃在7月1日至9月10日進行的北韓人民軍夏季訓練雖如期舉行，但因高溫盡量減少野外訓練。

路透社報導也引用官員說法，稱北韓因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及天災影響而糧食短缺，米的供給缺口達到約100萬公噸。（編輯：周永捷）1100803