根據法院文件，全球規模數一數二大的民間慈善基金會共同創辦人比爾．蓋茲與梅琳達．佛蘭契．蓋茲（Melinda French Gates ）今天正式離婚。兩人將持續聯手經營慈善基金會。

蓋茲夫婦結縭27年，今年5月3日訴請離婚，但承諾將持續共同經營慈善事業。蓋茲夫婦當時說，他們已就如何分割婚姻資產達成共識。

位於西雅圖的金恩郡（King County）高等法院在今天做出的最終離婚裁定中，沒有透露兩人的協議細節。

法院沒有對金錢、財產或配偶贍養費做出判決。法院說，蓋茲夫婦必須遵守未在金恩郡高等法院提出的分居合約條件。根據法院文件，佛蘭契．蓋茲不打算改名。

總部設在西雅圖的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill ＆ Melinda Gates Foundation）已成為全球公共衛生方面最有勢力且最具影響力的慈善組織之一，過去20年挹注超過500億美元的資金，以商業方式對抗貧窮與疾病。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蓋茲夫婦起初宣布離婚時，表明將持續聯手經營比爾暨梅琳達蓋茲基金會。然而，比爾暨梅琳達蓋茲基金會上月表示，基金會已在規劃為期兩年的試驗，評估兩人是否能有效率地持續合作。

執行長蘇茲曼（Mark Suzman）說：「兩年後，如果有任何一方認為無法以共同主席的身分合作，佛蘭契．蓋茲將辭去共同主席與受託人職位。」

蓋茲夫婦5月訴請離婚，消息公布的幾個星期後，比爾．蓋茲遭控多年前在微軟（Microsoft）有可疑的職場行為。蓋茲的發言人向「紐約時報」發表評論時，稱許多指控「不實」，CNN無法獨立證實這些傳聞。

「華爾街日報」5月報導，微軟董事會聘請律師事務所調查蓋茲20年前與一名微軟職員的婚外情關係後，蓋茲於去年辭去微軟董事職位。蓋茲的代表坦承有這段關係，但說這與蓋茲辭去董事一職無關。

報導傳出後，現任微軟執行長納德拉（Satya Nadella）說，之後公司的文化改變了，還說「2021年的微軟與2020年的微軟截然不同」。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），截至今天，比爾．蓋茲的淨資產約達1520億美元（約新台幣4兆2870億元），可能代表他跟佛蘭契．蓋茲離婚後每人身價約達760億美元。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100803