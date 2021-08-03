澳洲政府即將推出一項高達新台幣205億元標案，招幕軍工業廠商於當地設計和建造導引武器。對此，澳洲當地廠商已展開一輪合縱連橫，致力與有意競標的歐美大廠一較高下。

據澳洲金融評論報（Australian Financial Review）今天報導，因應來自中國軍事威脅日益嚴重，澳洲政府斥資澳幣10億元（約新台幣205億元），用作當地設計和建造導引武器（guided weapons）費用；同時投入澳幣400億元（約新台幣8200億元），用作在2040年以前採購飛彈。

對此，澳洲本地軍工業者已磨拳擦掌，致力與外國廠商較勁並爭取有關訂單。

報導提到，在推出有關標案前，澳洲政府徵求承包廠商意見的期限僅短短3週，已於2日結束，顯示澳洲政府可能急著招標。澳洲政府將會在今年年底之前，決定有關標案花落誰家。

報導又提到，有大量軍工業者對有關標案感興趣，當中包括來自全球的大企業以及澳洲本地的小公司等，分別有意以不同商業模式提供澳洲國防部考慮。

報導指出，美國雷神公司（Raytheon）由於本來已經是澳洲導引武器的主要供應商，再加上被認為與美國政府有緊密合作關係並且掌握敏感技術，因此擁有一定優勢。

報導提到，英國航太系統公司（BAE Systems）和法國泰雷斯（Thales）也表示有意在它們的既有武器工廠生產飛彈。

雖然面對國際大廠競爭，澳洲廠商則以策略結盟的方式應對。例如，澳洲兩家中型企業－總部設於坎培拉的EOS公司，以及總部設於南澳州（South Australia）首府阿得雷德（Adelaide）的Nova Systems，已組成「主權飛彈聯盟」（Sovereign Missile Alliance）爭取澳洲政府訂單。

葛林解釋，「主權飛彈聯盟」可建造飛彈工廠。短期內，當澳洲政府訂購外國飛彈時，要是數量太大無法買到現成進口產品，同時數量太小又不宜特地開設工廠訂製的話，則可交由「主權飛彈聯盟」委製。

葛林強調，除了短期內可接受委製外國飛彈之外，更重要的，在7或8年內「主權飛彈聯盟」將可開始研產自己的飛彈。

Nova Systems總經理麥道威解釋，「主權飛彈聯盟」會在過程中累積設計和生產的經驗，達到技術移轉的目的，進而支撐澳洲的飛彈產業。

報導提到，EOS和Nova Systems目前共僱用1000名當地工作人員，在當地合作的供應鏈商廠一共超過600家。

葛林估計，澳洲在10年內將可自力建造中程彈道飛彈。

報導還提到，澳洲軍火商NIOA旗下設於昆士蘭州的「澳洲飛彈公司」（Australian Missile Corporation ），已經與60家澳洲中、小型企業達成聯盟協議，共同爭取澳洲政府有關標案。