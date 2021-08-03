國際貨幣基金（IMF）今天表示，董事會已同意以歷來最大的6500億美元特別提款權（Special Drawing Rights SDR）之分配，補充成員國的外匯存底，預定8月23日生效。
IMF將根據成員國現有的貢獻比例分配特別提款權。
IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在聲明中表示：「特別提款權將讓所有成員國受益，解決全球長期對儲備資產的需求，建立信心，鞏固全球經濟的彈性和穩定性。這對正在與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機搏鬥的、最脆弱的國家幫助特別大。」
她還說，會有約2750億美元分配給新興市場以及低收入國家。
喬治艾娃表示，IMF將繼續積極與成員國交涉，找出可行的辦法，讓富國將其收到的特別提款權轉借至更需要的貧窮國家。
IMF上一次分配特別提款權是在2009年，當時IMF分配給成員國2500億美元的SDR，協助他們因應全球金融危機。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。