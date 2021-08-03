國際貨幣基金（IMF）今天表示，董事會已同意以歷來最大的6500億美元特別提款權（Special Drawing Rights SDR）之分配，補充成員國的外匯存底，預定8月23日生效。

IMF將根據成員國現有的貢獻比例分配特別提款權。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在聲明中表示：「特別提款權將讓所有成員國受益，解決全球長期對儲備資產的需求，建立信心，鞏固全球經濟的彈性和穩定性。這對正在與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機搏鬥的、最脆弱的國家幫助特別大。」

她還說，會有約2750億美元分配給新興市場以及低收入國家。

喬治艾娃表示，IMF將繼續積極與成員國交涉，找出可行的辦法，讓富國將其收到的特別提款權轉借至更需要的貧窮國家。

IMF上一次分配特別提款權是在2009年，當時IMF分配給成員國2500億美元的SDR，協助他們因應全球金融危機。