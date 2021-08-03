埔里警分局員警連夜冒雨鋸除倒伏樹木，確保交通安全。（埔里警分局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣國姓鄉與台中市太平區必經要道投136線，8月1日淩晨1點因大雨沖刷，造成1棵高20公尺、直徑80公分的大樹倒伏路面；埔里警分局長壽派出所副所長游朝琴、警員謝敏捷獲報後，連夜冒雨將大樹鋸除，恢復交通順暢獲肯定。

南投縣山區連日下大雨，埔里警分局長方秋梅，指示所轄各派出所加強巡視，如發現土石流、民眾受困、道路坍方等災情時，應立即處置、回報，以確保民眾生命財產安全。

8月1日淩晨1點，投136線50公里處，有1棵 巨大路樹倒伏，橫躺於道路中間，造成交通嚴重受阻；長壽所副所長游朝琴、警員謝敏捷獲報後，立即前往現場拉起封鎖線，以防止車輛誤闖，由於已是深夜，而且大雨滂沱，視線極差，為避免交通事故發生，兩名員警向村民借電鋸，1人在路邊警戒並移除散落樹枝，另1人動手鋸除大樹。

因為雨勢太大，造成制服、口罩等裝備全部都溼透，謝敏捷乾脆將溼漉漉的制服、口罩暫時脫下，打赤膊、戴上頭燈持續在雨中作業，經過2個小時努力，終於將大樹鋸掉並移除障礙，恢復道路順暢；兩人連夜在淒風苦雨中移除大樹，維護行車安全，讓路過民眾紛紛比起大姆指，大讚「波麗士大人辛苦了」。

方秋梅肯定游朝琴、謝敏捷，為維護民眾生命財產安全，義無反顧，盡己所能，清除道路障礙的精神，並呼籲民眾如果發現任何影響道路安全情事，可聯絡道路主管機關，或是撥打110及當地派出所電話，請求警察協助。