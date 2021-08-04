儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株迅速傳播，影響企業財報持續表現亮眼帶來的樂觀情緒，在蘋果（Apple）和保健類股帶動下，美股今天收高，標普指數收在歷史高點。

蘋果（Apple）公司股價在上週下挫後，今天收漲1.26%。

道瓊工業指數攀升278.24點或0.80%，以35116.40點作收。

標準普爾指數上揚35.99點或0.82%，收在4423.15點。

科技股那斯達克指數上漲80.23點或0.55%，收14761.30點。（譯者：陳政一）1100804