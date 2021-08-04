蘋果和保健類股領漲 美股收高、標普收在歷史高點 06:062021/08/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘋果和保健類股領漲 美股收高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株迅速傳播，影響企業財報持續表現亮眼帶來的樂觀情緒，在蘋果（Apple）和保健類股帶動下，美股今天收高，標普指數收在歷史高點。 蘋果（Apple）公司股價在上週下挫後，今天收漲1.26%。 道瓊工業指數攀升278.24點或0.80%，以35116.40點作收。 標準普爾指數上揚35.99點或0.82%，收在4423.15點。 科技股那斯達克指數上漲80.23點或0.55%，收14761.30點。（譯者：陳政一）1100804 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 東奧》為何這麼多奧運金牌得主要賣掉獎牌？悲慘原因曝光 - 國際 東奧》奧運選手破壞房間竟弄出洞來 金牌大國不懲處 - 國際 減緩認知下滑風險達20％ 哈佛建議多攝取的食物 - 國際 美國全球捐逾1.1億劑疫苗 「台灣排亞太第4」月底再送出5億劑 - 國際 - 中央社 法辦川普會造成美國分裂嗎 《外交政策》：台灣證明反強化民主 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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