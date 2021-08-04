代工大廠和碩今天召開股東常會，財務長吳薌薌說，和碩持有中國組裝廠立訊股票純屬財務性投資，會視市場情況隨時調節立訊持股；長期而言，不希望任何股票投資對本業造成太大影響。

和碩股東提問，立訊今年第1季股價暴跌，造成和碩認列業外虧損超過新台幣30億元，和碩將如何因應；吳薌薌表示，和碩無法控制股價和股市變動，立訊是和碩所有轉投資的一部分，雖然有影響，但從第1季財報來看，影響數不大，且立訊股價第2季已經有回升。

和碩董事長童子賢指出，股市漲跌不是做產業的公司能掌控，也不應該花太多時間在上面，應該努力在本業上。立訊股票作為財務投資，雖然股價有起伏，但今年營業表現相較去年有成長。

童子賢強調，和碩不做投機性的追逐，即使股價有高有低，也會盡量去看投資對象的本質，立訊的營業表現有成長，本質應該不錯。

針對產能布局，和碩執行長廖賜政表示，和碩除在台灣持續擴大規模，也順利完成印尼廠區建置；今年在北美地區也完成生產基地，明年將展開大量生產。

廖賜政指出，由於疫情關係，供應鏈處於不安定狀態，每家公司和生產供應鏈都很努力彌補供給缺口；最近因為Delta病毒影響供應鏈，和碩努力彌補缺口，跟客戶一起努力解決。

針對電動車事業，廖賜政表示，原本客戶只有在加州設廠，現在已擴展到其他地區，未來產能應該是現在的3到4倍。

和碩2020年合併營收約新台幣1.4兆元，年增2.4%；歸屬於母公司稅後淨利約202億元，年增4.6%；每股稅後盈餘（EPS）7.73元，創5年來新高。

除疫情帶動資訊產品出貨需求外，和碩主要成長動能來自消費性電子新產品挹注，加上重要子公司營運逐漸穩定並轉虧為盈，集團既有業務穩定，同時新業務拓展有成，並透過適當的產能資源調配，為整體營運帶來正面貢獻。（編輯：張均懋）1100804