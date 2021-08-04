路透社所見的報告草稿指出，世界衛生組織（WHO）擔心富裕國家繞過其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）計畫，正在尋求115億美元緊急資金，以對抗更具傳染力的Delta變種。

預定本週發布的文件指出，世衛組織請夥伴提供的資金中，有很大一部分會用來替較貧窮國家購買採檢工具、氧氣和口罩，1/4資金會用於為他們購買數以億計疫苗，不然這些疫苗會流向別的地方。

這份仍在修改的文件概述了「加速取得COVID-19防疫配套計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator ACT Accelerator）的成果與資金需求。

「加速取得COVID-19防疫配套計畫」由世衛組織共同領導，目的是要在全球各地公平分配疫苗、藥物與檢測工具，參與其中的官員不具名表示，此項計畫在疫情爆發之初創立後，至今仍急缺資金，協調人員現在承認，由於許多政府希望以「不同的方式」解決全球疫情需求，此計畫將來仍會處於資金不足的狀態。

文件指出，該計畫已刪減了近50億美元的資金需求，但仍需168億美元，幾乎與迄今籌集到的資金一樣多，而當前迫切需要的資金高達77億美元。

文件還呼籲在提供77億美元的基礎上，再提供38億美元，用於行使購買7.6億劑疫苗的選擇權。