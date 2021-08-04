東奧賽事即將進入尾聲，日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，東京都今天新增4166例確診病例、沖繩縣新增602例確診病例，雙雙再創當地歷史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）、琉球新報報導，東京都今天新增4166例確診病例，刷新7月31日創下的4058例再創歷史新高紀錄。今天新增確診病例較上週三增加989例，顯示難以遏止急速擴大的疫情。

東京都重症患者較昨天增加3人，總數115人。

沖繩縣今天新增602例確診病例，連續兩天創單日新高紀錄。沖繩縣7月31日新增439例，是疫情爆發以來首度單日新增逾400例；昨天新增467例已創歷史新高紀錄，今天又一口氣增加135例，直接跳過5字頭來到602例。

沖繩縣至今累計病例數2萬6406例。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增病例數178.43人，疫情嚴峻程度居日本之冠；疫情第2糟的東京都每10萬人口新增病例數167.22人、第3名是神奈川縣的102.59人。

北海道今天新增366例確診病例，是繼5月29日以來再度出現單日新增逾350例。

福岡縣今天新增確診病例也大爆發，預料將新增752例創當地新高紀錄。

滋賀縣今天新增103例確診病例，不僅連續兩天創新高紀錄，也是疫情爆發以來首度單日新增逾百例。