一艘巴拿馬籍油輪昨天傳出在阿拉伯聯合大公國外海遭挾持。英國海事貿易主管機構今天表示，登上油輪的疑似劫持者皆已下船，船隻目前安全無虞。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）表示，這起可能是挾持的事件「已落幕」，但未在依據第三方消息來源發出的警告中說明細節，也未提及涉案船隻名稱。

三名海事安全人員昨天告訴路透社，「瀝青公主號」（Asphalt Princess）油輪疑似遭伊朗支持的武裝人員挾持，伊朗當局則否認涉案。

據路孚特（Refinitiv）船舶追蹤系統資料，4日稍早，「瀝青公主號」的船舶自動識別系統（AIS）顯示「正使用引擎航行」。

這起事件發生在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）入口附近海域，全球約1/5的海運石油出口都會途經此地。

伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi ）3日譴責有關波灣地區多起海事事故和劫持船隻事件的報導，並說這是「一種心理戰，要為新一波冒險主義行動鋪路」。

美國國務院則稱，正了解阿曼灣一起海事事件的報導，但目前下定論仍然太早。