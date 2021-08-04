日本東京都連日單日新增確診病例動輒3000或4000例，專家估算8月內有可能出現單日新增逾萬例的高峰，快的話可能在8月第4週就會發生重症病床爆滿的「醫療崩潰」。

日本富士晚報報導，隨著接下來盂蘭盆節的返鄉人潮大量移動，很有可能將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散到全日本。

京都大學教授西浦博等人估算，東京都新增確診病例到8月下旬時，有可能出現單日逾萬例的情況。東京都今天新增4166例確診病例，刷新7月31日創下的4058例再創歷史新高紀錄。

東京大學副教授仲田泰祐等人估算，假設東京都8月第一週單日新增5000例確診病例、第2週單日新增9000例、第3週單日新增1萬1000例的話，第4週重症患者數將超過東京都政府目前能掌握的392床重症病床。

就算東京都政府透過相關限制措施將單日新增高峰病例數控制在9000例，但最慢到9月第1週時，重症病床也將滿床。

疫情風險不光是在東京，全國知事會（由日本47個都道府縣知事組成的組織）雖然已建議民眾取消或延後暑假旅行或返鄉行程，但東京醫療保健大學教授菅原ERISA說，沒有接種疫苗的年輕族群染疫者正快速增加，隨著這些年輕人從都市前往地方，將讓地方曝露在染疫風險中。

菅原說，如果地方染疫者急速增加，很容易對專用病床少的地方造成醫療量能上的壓迫。

菅原說，雖然未來有必要盡速且確實地推動疫苗接種工作，但在疫情流行速度占優勢的現在，為了抑止疫情所能做的事，就是再一次確實做好一直以來在做的防疫對策。