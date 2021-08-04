日本全境今天新增1萬4207例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，再創歷史新高紀錄，另新增14例死亡病例。面對全境疫情升溫，日本政府擬將「防止蔓延等重點措施」擴及8縣。

目前採取「防止蔓延等重點措施」的5道府縣為北海道、石川縣、兵庫縣、京都府及福岡縣。日本放送協會（NHK）報導，日本政府已確定政策方針，將把重點措施擴大適用到福島、茨城、櫪木、群馬、靜岡、愛知、滋賀及熊本等8縣，已知會執政黨方面。

不過，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂稍早認為，應該討論是否將「緊急事態宣言」從目前的6都府縣，擴大到全境47個都道府縣。

NHK自行統計，日本全境包括邊境檢疫及鑽石公主號郵輪，至今累計病例數97萬1904例，包括1萬5246例死亡病例。

TBS電視台報導，包括關東地方1都5縣，全日本今天共有14都府縣單日新增確診病例分別創當地新高紀錄。

東京都今天新增4166例確診病例，刷新7月31日創下的4058例再創歷史新高紀錄。今天新增確診病例較上週三增加989例，顯示難以遏止急速擴大的疫情。

東京都重症患者較昨天增加3人，總數115人。

同屬首都圈成員的埼玉縣今天新增1200例確診病例創新高紀錄，至今累計病例數6萬853例。

首都圈成員之一的神奈川縣今天新增1484例確診病例，連續8天單日新增逾千例，至今累計病例數8萬9073 例，包括998例死亡病例。

另一個首都圈成員千葉縣今天新增840例確診病例創新高，較上週三增加263例，連續28天高於上週同日，至今累計病例數5萬2337例。

鄰近千葉縣的茨城縣今天新增290例確診病例創新高，至今累計病例數1萬3321例，包括170例死亡病例。

大阪府今天新增1224例確診病例，繼5月1日以來再度出現單日新增逾1200例，至今累計病例數11萬7776例，包括2724例死亡病例。

滋賀縣今天新增103例確診病例，不僅連續兩天創新高紀錄，也是疫情爆發以來首度單日新增逾百例。

靜岡縣今天新增202例確診病例創新高紀錄，至今累計病例數1萬1414例。

福岡縣今天新增確診病例也大爆發，新增752例創當地新高紀錄。

沖繩縣今天新增602例確診病例，連續兩天創單日新高紀錄。沖繩縣7月31日新增439例，是疫情爆發以來首度單日新增逾400例；昨天新增467例已創歷史新高紀錄，今天又一口氣增加135例，直接跳過5字頭來到602例。

沖繩縣至今累計病例數2萬6406例。

北海道今天新增366例確診病例，是繼5月29日以來再度出現單日新增逾350例。