土耳其總統艾爾段今天說，土耳其正在對抗土國史上最嚴重的野火。有一大片沿岸森林被燒成灰燼，火勢現在燒到西南部一座燃煤發電廠，救援人員開始疏散數以百計沿海村民。

土耳其的愛琴海與地中海沿岸地區，自上週起發生超過180起野火，在高溫與乾燥強風助長下，野火燒掉一大片森林，迫使數以千計的土耳其人與外國旅客逃離家園與飯店，迄今累計至少8人死亡。

路透社報導，土耳其已出動飛機與數十架直升機協助地面緊急救難人員滅火，但艾爾段（Tayyip Erdogan ）政府仍遭批評反應不夠快、救災行動的規模不夠大。

土耳其林業部長表示，距離第一場野火爆發已過了超過一週，今天仍有16處野火在延燒中。

艾爾段接受電視訪問時告訴記者：「今年的野火前所未有，火勢為歷來最大。」

一個歐洲消防機構表示，過去兩週，土耳其野火燒掉的面積，是平常一年受損面積的3倍多。土耳其的鄰國也在對抗因熱浪與強風加劇的火勢。

土耳其西南部米拉斯鎮（Milas）鎮長托卡特（Muhammet Tokat）說，野火昨天延燒到附近地區，現在蔓延到西南部博德魯姆鎮（Bodrum）東方的一座燃煤發電廠。

托卡特說：「大火已經燒進這座火力發電廠。」他又說，發電廠人員已經疏散。

許多反對黨共和人民黨（Republican People's Party）籍的地方官員批評，政府的反應速度太慢或不足。

土耳其請求歐洲國家支援後，西班牙與克羅埃西亞的消防飛機本週加入俄羅斯、伊朗、烏克蘭與亞塞拜然的團隊，一同協助滅火。

反對陣營批評艾爾段政府多年來耗盡消防資源。數以千計的民眾也在社群媒體要求艾爾段下台，還有人批評政府提供的資源不足、準備不夠完善。

艾爾段政府捍衛對抗野火的因應措施，稱先前早已規劃並協調好如何因應野火。