世界衛生組織（WHO ）今天敦促COVID-19疫苗製藥廠，將疫苗維持在可負擔得起的低價，並說已知全球染疫人口近2億人，但不清楚癒後受長期症狀折磨的人為數多少，令人非常擔憂。

英國金融時報（Financial Times）報導，輝瑞的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗從每劑15.5歐元，將調漲至19.5歐元（約新台幣652元）；莫德納（Moderna）疫苗則由19歐元，將漲到21.5歐元（約新台幣719元）。報導指出，這項合約是與歐盟訂定。

世衛負責藥物取得事務的助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）在今天記者會中表示，讓藥廠提出負擔得起的疫苗價格政策，這非常重要的。

她說，輝瑞和莫德納都已擴充產能，將製造廠多元化，並提高生產線的效能。在正常市場情況下，這將導致減價，而不是漲價。

世衛敦促這些藥廠維持疫苗低價，讓人可以買得起。

此外，世衛今天也表示，目前已知全世界有近2億人口感染COVID-19，但非常令人擔憂的是，染疫後仍為長期症狀所苦的人，為數多少並不知曉。

世衛敦促那些染疫後雖已從急性發病期康復、但仍因後遺症所苦的人，應尋求醫療協助。

法新社報導，COVID-19長期症狀，是此疫情各個面向中最神秘層面之一。

世衛流行病學家、COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在記者會中表示， 這種急性期後綜合症狀，或稱COVID長期症狀，深為世衛所擔憂。

她說，那些曾感染SARS-CoV-2病毒的人中，有許多人仍為長期後遺症所苦。SARS-CoV-2是導致Covid-19的病毒。

范科霍芙表示：「我們並不清楚這些後遺症會持續多久，我們正在研究，以更瞭解並陳述這些長期綜合症狀是什麼。」

她說，世衛目前正為COVID-19長期症狀更佳復元計畫努力，也進行更廣泛的研究，希望對長期綜合症狀到底是什麼及如何處理，能有更好的瞭解。